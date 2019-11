imprese e credito, al via l'Innexta Bond

(ANSA) - MILANO, 21 NOV - Arriva l'Innexta bond, un progetto pilota per portare agli investitori piccole emissioni obbligazionarie di PMI lombarde. Lo ha proposto Innexta, realtà del sistema camerale, partecipata della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi questa mattina al 1ˢͭ ALT - Finance Day in via Meravigli. Le obbligazioni di taglio più piccolo di ogni impresa saranno aggregate in un paniere da 5 milioni da proporre agli investitori. Per Giovanni Da Pozzo, presidente Innexta: "Sostiamo le imprese nell'accesso al credito, con Innexta Bond puntiamo a diffondere una nuova cultura del credito". Per Giancarlo Giudici, professore associato di Finanza aziendale al Politecnico di Milano: "Accanto al modello della "banca universale" sta nascendo un ecosistema a rete che ambisce a diventare partner delle imprese dalla nascita".