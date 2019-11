Bocconcini di torrone per cani e gatti

(ANSA) - CREMONA, 21 NOV - Turòon-Bau, un nome altamente evocativo per la nuova linea di alimenti per animali da compagnia a base di torrone che sarà presentata questo fine settimana in occasione della chiusura della Festa del Torrone a Cremona. Fido e Pluto potranno partecipare ad una divertente ed insolita degustazione, assaggiando i torroncini pensati solo per loro, ai gusti di latte o Grana Padano, a forma di osso o di classica stecca. Il prodotto è firmato G&G Pet Food, nuova linea di alimenti per animali da compagnia dell'azienda G&G Prime Quality specializzata da anni nell'alimentazione zootecnica. Il prodotto, viene precisato, è altamente digeribile, non contiene allergeni e nemmeno zuccheri e la formulazione è stata pensata per soddisfare le esigenze nutrizionali e di sviluppo di cani e gatti attraverso un'alimentazione al 100% naturale.