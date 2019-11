Rubava a un'anziana disabile, arrestata

(ANSA) - PAVIA, 20 NOV - Da circa un anno si recava periodicamente in casa di una 84enne di Vigevano (Pavia), un'anziana affetta da deficit cognitivo, sottraendole ogni volta oggetti (tra cui la televisione e il telefonino) e denaro. La donna, di 58 anni, vigevanese, è stata arrestata dalla polizia che l'ha colta in flagrante dopo l'ultimo furto.

E' stata la nipote della pensionata ad insospettirsi per i frequenti ammanchi di denaro e vari oggetti, per un valore complessivo di circa 6mila euro. All'interno della casa della zia ha così installato una telecamera, che ha ripreso le strane visite della 58enne. Gli agenti hanno arrestato la donna dopo che si era appena impossessata di 25 euro che la nipote aveva lasciato la sera prima alla sua parente.