Maurizio Galimberti, omaggio a Cenacolo

(ANSA) - MILANO, 20 NOV - E' dedicato al capolavoro di Leonardo il progetto di mosaico fotografico 'Il cenacolo di Leonardo' firmato da Maurizio Galimberti, esposto da domani alle Gallerie d'Italia di Piazza Scala in una mostra a cura di Denis Curti.

Maurizio Galimberti racconta la sua personale interpretazione del dipinto murale attraverso una serie di fotografie istantanee che ha scattato in diversi mesi di lavoro. Le immagini in mostra sono il risultato di un'indagine fotografica effettuata su una riproduzione dell'opera a grandezza naturale ottenuta da Archivio Scala, Firenze - stampata con il plotter. Per Galimberti è stato necessario riprodurre l'opera, perché la sua tecnica di scatto consiste nell'appoggiare l'apparecchio fotografico a contatto diretto con il soggetto ritratto, operazione impossibile per un dipinto murale così delicato come Il Cenacolo.