Crollo in escape room, aperta inchiesta

(ANSA) - MILANO, 20 NOV - La Procura di Milano ha aperto un' indagine per lesioni colpose gravi sul caso della donna di 30 anni, ricoverata in gravi condizioni con oltre 20 giorni di prognosi, ma non in pericolo di vita, dopo essere caduta dal secondo piano di una escape room, stanza in cui si svolgono gioghi di ruolo, in via Brunetti a Milano, a causa del crollo della soletta. Il fascicolo, aperto dal pm Mauro Clerici, sarà presto assegnato al pm Sara Arduini del dipartimento della salute e della sicurezza pubblica dell'aggiunto Tiziana Siciliano. Secondo una prima ricostruzione, la donna si è salvata atterrando su un divano. Al momento si trova ancora all'ospedale Sacco in condizioni serie e non sarebbe in pericolo di vita.

Attorno alle 23 stava giocando assieme ad altri 6 amici nella struttura chiamata 'La casa maledetta', il cui titolare è un italiano di 43 anni. Ha fatto un volo di quasi tre metri (dal secondo al primo piano) finendo casualmente su un divano che si trovava sotto di lei.