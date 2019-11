Clima: FFF a Sala, manca cambio rotta

(ANSA) - MILANO, 20 NOV - "È assolutamente necessario coinvolgere tutti i cittadini di Milano, sia singolarmente sia tramite le associazioni, gli enti e le istituzioni nelle quali sono inseriti, affinché divengano protagonisti di un radicale cambiamento sia delle proprie abitudini e dei propri modelli di consumo, sia dell'organizzazione e del funzionamento della città": è quanto si legge nella lunga lettera pubblicata sul profilo Facebook di Fridays For Future Milano indirizzata al sindaco Giuseppe Sala, dato che "il Comune non sembra avere capito la necessità di un cambio di rotta rapido e profondo".

Nella lettera viene ricordata la Dichiarazione di Emergenza Climatica e Ambientale, approvata dal Consiglio Comunale lo scorso 20 maggio e contenente "impegni puntuali e condivisi".

Invece "a sei mesi dall'approvazione della D.E.C.A. la Giunta da Lei diretta non ha ancora comunicato con chiarezza alla cittadinanza la gravità della situazione climatica e ambientale e l'urgenza di correre ai ripari".