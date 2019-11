Ambulanza danneggiata da blocco di pavé

(ANSA) - MILANO, 20 NOV - Incidente per un'ambulanza a Milano a causa di un blocco di pavé che si è staccato dalla sede stradale mentre percorreva via Lamarmora.

Attorno alle 11.30 il mezzo di soccorso si è imbattuto nel blocco fuori asse, sbalzandolo a diversi metri e riportando danni nella parte inferiore. Non si registrano feriti ma, come raccontato dai testimoni, l'incidente avrebbe potuto avere gravi conseguenze se avesse coinvolto un ciclista o un motociclista.