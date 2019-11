82 ovuli cocaina in pancia, fermato

(ANSA) - MALPENSA (VARESE), 20 NOV - Un uomo di 30 anni, nigeriano regolare in Italia, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con 82 ovuli di cocaina nella pancia, per un totale di 1,2 kg.

Il corriere, residente in provincia di Avellino, è stato fermato all'aeroporto di Milano Malpensa (Varese), in collaborazione con il personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, appena sbarcato da un volo proveniente dal Sudan.

Ad intercettarlo durante i controlli è stato Cafù, il pastore tedesco antidroga dei finanzieri. Sottoposto a tac di verifica in ospedale a Gallarate (Varese), il trentenne ha rivelato il carico pericolosissimo per la salute che trasportava nell'addome.