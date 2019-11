La carica delle 101 donne, asta per Asm

(ANSA) - MILANO, 19 NOV - Le sale dello storico Palazzo Crivelli a Milano ospiteranno domani l'asta benefica "La carica delle 101 donne", ideata e voluta da Marinella Di Capua, Presidente della Fondazione ASM per la salute dell'infanzia e di ASM Onlus, con l'appoggio ed il sostegno organizzativo de Il Ponte Casa d'Aste.

L'intero ricavato sarà totalmente devoluto a favore di ASM.

Hanno aderito all'iniziativa, oltre alle 101 donatrici dei lotti in catalogo, da Carla Fracci a Barbara Bouchet, anche la madrina Cristina Parodi e l'artista Laura Steerman che ha realizzato e donato una sua opera, intitolata "Waiting in the Womb", per la cover del progetto.

"L'attenzione verso le iniziative solidali ha sempre contraddistinto la nostra attività e siamo onorati di poter dar il nostro appoggio, augurandone l'ottima riuscita. Ringraziamo tutte le persone che con la loro generosità hanno permesso la realizzazione di questo progetto" dichiara Rossella Novarini, direttrice della casa d'aste.