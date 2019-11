Discarica Pompiod, quattro indagati

(ANSA) - AOSTA, 19 NOV - Con l'accusa di "gestione illecita della discarica di Pompiod" e di "inquinamento ambientale" la procura di Aosta ha iscritto quattro nomi nel registro degli indagati: si tratta di Umberto Cucchetti, amministratore della società che gestisce la discarica (Ulisse 2007 Srl); Fabrizio Zandonatti, rappresentante legale di Agrigarden Ambiente Srl, Silvio Cuneaz, ex gestore della discarica e della dirigente regionale Ines Mancuso. La discarica, sita nel comune di Aymavilles, è stata sequestrata in quanto, secondo le prime indagini, avrebbe "accolto materiali contaminati". Il blitz ha interessato, oltre alla Valle d'Aosta, anche il Piemonte e la Lombardia. Sono state eseguite circa 15 perquisizioni in abitazioni, imprese ed uffici della pubblica amministrazione.