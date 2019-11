A SìSposaitalia sfilata green

(ANSA) - MILANO, 19 NOV - Spose in bianco sì, ma rigorosamente green: la sostenibilità è al centro della prossima edizione di Sì Sposaitalia Collezioni che nella sua prossima edizione, che si terrà dal 17 al 20 aprile a fieramilanocity, lancia il progetto #Sigreenbridal e porta per la prima volta in passerella le capsule collection ecosostenibili, frutto delle collaborazioni tra maison bridal e produttori di tessuti green.

Evoluzione del Sì White Carpet by Sposaitalia Collezioni, che giunge quest'anno alla terza edizione, la sfilata si terrà il 17 aprile e vedrà protagoniste alcune tra le più importanti maison sposa come Elisabetta Polignano che sfileranno in collaborazione con alcuni tra i nomi più innovativi del comparto tessile.

Le creazioni green saranno protagoniste anche del salone espositivo. Un percorso speciale sarà infatti riservato alle capsule collection presentate in passerella e tutti i capi presenteranno una label nata ad hoc che ne certificherà l'anima green.