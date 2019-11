Subsonica, il nostro viaggio a ritroso nel tempo

(ANSA) - MILANO, 18 NOV - A vent'anni da 'Microchip emozionale' i Subsonica rispolverano i brani di quell'album per 'Microchip temporale'. Il progetto discografico è quello in uscita venerdì 22 novembre e per il quale la band torinese ha coinvolto una lunga lista di colleghi, per rivedere in chiave aggiornata numerosi pezzi storici per la carriera dei Subsonica.

Con Samuel e soci si sono messi al lavoro, tra gli altri, anche Achille Lauro, Motta, Coez, Cosmo ed Elisa. Dal mese di marzo la band tornerà anche in tour, con partenza il 5 marzo da Padova.

"Abbiamo fatto un viaggio a ritroso nel tempo - hanno spiegato i Subsonica - scegliendo alcune delle voci italiane di oggi che sentiamo più vicine". (ANSA).