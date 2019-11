Lombardia: 1,8 mln per genitori separati

(ANSA) - MILANO, 18 NOV - La Regione Lombardia ha confermato per il 2019 le risorse a sostegno dei coniugi separati o divorziati con problemi economici. Nello specifico la delibera approvata dalla giunta prevede 500 mila euro destinati al contributo per il pagamento dell'affitto e 1,3 milioni per interventi di mediazione familiare.

"Con questo provvedimento confermiamo la nostra attenzione verso persone in difficoltà. Una misura che ha ottenuti riscontri importanti e che quindi è giusto riproporre e rifinanziare", ha commentato il presidente della Regione Attilio Fontana. "Il numero delle richieste e il bisogno che stiamo intercettando - ha aggiunto l'assessore alla Famiglia Silvia Piani - ci hanno indotti a rinnovare ulteriormente il finanziamento a questa iniziativa, cui teniamo particolarmente.

Una misura alla quale avevamo già destinato, nel 2017, un primo stanziamento di 4,6 milioni di euro e di 1,8 milioni nel 2018".