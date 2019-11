Il mercato natalizio di Dolce & Gabbana

(ANSA) - MILANO, 18 NOV - Un mercato natalizio vestito dei colori della Sicilia: così Dolce e Gabbana trasforma per le feste la sua boutique milanese di corso Venezia 7, decorata con tanto di luminarie in tema.

Il tutto per presentare la Special Collection Ready To Wear per il Natale per Uomo, Donna e Bambino con protagonista il carretto siciliano, che decora felpe, T-shirt, pantaloni jogging e accessori. Per le feste anche le collezioni Christmas per tutta la famiglia, ma anche quattro 'dolls' da collezione prodotte da Giochi Preziosi, una nuova linea make up, due nuovi modelli di occhiali, la pasta, il panettone e le candele contenute in vasi di ceramica di Caltagirone, realizzati e dipinti a mano da artigiani locali e raffiguranti teste di moro, gufi e vasi di frutta.