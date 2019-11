Giochi 26:Essayah capo coordinamento Cio

(ANSA) - LOSANNA, 18 NOV - L'ex campionessa mondiale di marcia Sari Essayah è la Presidente della Commissione di Coordinamento del Cio per Milano-Cortina 2026. La decisione del n.1, Thomas Bach, è stata accolta con soddisfazione da Giovanni Malagò. "E' un'ottima notizia per Milano-Cortina - ha commentato il presidente del Coni -. E' una persona che ha maturato esperienze importanti da atleta, da dirigente e da politica, oltre a provenire da un paese che vanta un'importante tradizione negli sport invernali". Essayah, 52 anni, ha vinto l'oro nella 10 km di marcia ai Mondiali di Stoccarda (1993) e agli Europei di Helsinki (1995). A carriera chiusa ha intrapreso anche la carriera politica, oggi è la segretaria del Partito dei Democratici Cristiani finlandesi. "È un privilegio poter lavorare con un gruppo così talentuoso - ha detto Essayah -. Non vediamo l'ora di utilizzare la nostra esperienza nell'aiutare gli organizzatori di Milano-Cortina 2026 a raggiungere i loro obiettivi di sviluppo sostenibile e di una società più attiva".