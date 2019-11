Formula E, Brembo fornitore unico freni

(ANSA) - STEZZANO (BERGAMO), 18 NOV - Brembo si conferma protagonista del Campionato Fia Formula E come fornitore unico dell'intero impianto frenante standard nella stagione 2019/2020 tramite Spark Racing Technology, fornitore unico dei telai delle monoposto Gen2. Lo rende noto lo stesso gruppo che ha sede nel bergamasco.

"In questa sesta edizione della FIA Formula E - si legge nella nota del gruppo - Brembo aumenta il proprio coinvolgimento grazie all'ingresso di un dodicesimo Team, che porta a 24 le monoposto equipaggiate con l'impianto frenante del Gruppo.

Fornire un tale numero di Team contemporaneamente in un singolo campionato per le quattro ruote rappresenta una sfida da record per la storia di Brembo nel motorsport".

La nuova stagione del principale campionato mondiale per vetture elettriche vedrà il via con la doppia gara di apertura al Circuito cittadino di Riad il 22 e 23 novembre.