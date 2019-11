Pmi: Geotech la più innovativa

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - È Sonja Blanc, con Sireg Geotech, la vincitrice del Premio GammaDonna 2019 per l'imprenditoria innovativa. Il riconoscimento è stato assegnato in occasione dell'undicesima edizione del GammaForum, "ConneXions for Growth". L'evento organizzato in collaborazione con la Commissione europea e il ministero dello Sviluppo Economico, dal 2004 racconta l'innovazione attraverso le storie di successo di imprenditrici e giovani imprenditori. Sonja Blanc è CEO e terza generazione di un'impresa, operante nei settori della geotecnica e dell'ingegneria civile, diventata punto di riferimento nel mondo per quanto riguarda il consolidamento del terreno prima di scavi sotterranei e il ripristino di edifici storici e costruzioni danneggiate. Con oltre 50 dipendenti e un fatturato di circa 8 milioni di euro, Sireg Geotech è specializzata nella produzione di materiali termoplastici, termoindurenti e in fibre composite di vetro e carbonio.