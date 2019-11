Minacce a Conte, aperta inchiesta

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta, al momento a carico di ignoti, per minacce aggravate e detenzione di munizioni dopo che lo scorso 14 novembre l'allenatore dell'Inter Antonio Conte ha ricevuto una lettera contenente una cartuccia per fucile inesplosa e messaggi minatori. L'indagine è coordinata da Alberto Nobili, responsabile dell'antiterrorismo milanese, e delegata ai Carabinieri del nucleo investigativo.



"Non ne sapevo niente. Non so neanche il motivo per cui oggi alla fine sembra così facile che manifestazioni d'odio sia rivolgano ai singoli, anche in maniera sorprendente". Lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala commentando la busta con minacce e proiettile arrivata all'allenatore dell'Inter Antonio Conte. "La solidarietà è per definizione. Non riesco neanche a immagine il motivo per cui un allenatore di calcio possa venire minacciato. Gli scriverò" ha aggiunto Sala, a margine dell'incontro 'Colazione con il sindaco' al Pirelli HangarBicocca.