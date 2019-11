Piccolo Teatro dedica incasso a Matera

(ANSA) - MILANO, 15 NOV - Il Piccolo Teatro di Milano e la compagnia del Falstaff hanno scelto di dedicare l'incasso dello spettacolo del 29 novembre "Falstaff e il suo servo" alla città di Matera, quest'anno Capitale europea della Cultura che è stata colpita dal maltempo. Lo ha annunciato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sulla sua pagina Facebook.

"Milano non pensa solo a Venezia e non dimentica Matera, un'altra città vittima della terribile furia dell'acqua degli scorsi giorni - ha scritto Sala -. Quando si parla di collaborazione solidale Milano risponde sempre e io non potrei essere più grato alla nostra meravigliosa città".