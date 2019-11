Due morti in incidenti in Brianza

(ANSA) - MILANO, 15 NOV - Tre gravi incidenti stradali si sono verificati la scorsa notte tra le province di Milano e Monza. Il bilancio è di due morti e di quattro feriti.

Il primo episodio alle 22.20 sulla Strada provinciale 41 a Usmate con Velate: nel frontale di due auto sono rimasti feriti un 26enne, ricoverato all'ospedale di Vimercate e poi deceduto, e un 21enne, ricoverato in codice rosso all'ospedale S.Gerardo a Monza. Circa alla stessa ora, sull'A/4, in direzione di Torino, tra l'uscita di Agrate e la Tangenziale Est in uno scontro tra altre due auto è morto un 78enne, mentre altri due uomini, di 46 e 31 anni, sono rimasti lievemente feriti e sono stati portati in codice verde a Virmecate. Il terzo episodio è avvenuto poco prima delle 6 sulla Sp 36 dello Spluga, all'altezza di Seregno, dove un mezzo pesante ha perso una lastra che ha sfondato il parabrezza del furgoncino dietro, ferendo gravemente una donna di 45 anni, che ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada.