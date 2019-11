De Crescenzo: nipote, amava Milano

(ANSA) - MILANO, 15 NOV - "Era innamoratissimo di Milano, legato a questa città per due motivi: la prima è che vivendo qui capì in pieno la specialità di Napoli, e la seconda è che Milano gli ha insegnato a lavorare". Lo ha raccontato Antonio Giugliano, nipote di Luciano De Crescenzo e produttore del documentario 'Così parlò De Crescenzo', in un incontro-tributo a Milano organizzato nell'ambito di Bookcity, dall'Associazione Cavalieri della Tavola Campana. "Un omaggio doveroso perché De Crescenzo incarna lo spirito della nostra associazione in quando è stato portatore di sana napoletanità in Italia e nel mondo", ha detto il presidente Alessandro Mazzone, ricordando lo scrittore napoletano morto nel luglio scorso.