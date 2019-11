Aeroporto di Orio, disagi per maltempo

(ANSA) - BERGAMO, 15 NOV - Il forte vento sta creando disagi oggi ai voli dell'aeroporto di Orio al Serio: "Causa maltempo accompagnato da forte vento sul nord Italia, i voli in arrivo e in partenza potrebbero subire ritardi e o cancellazioni" è l'avviso di Sacbo, la società che gestisce lo scalo.

Alcuni voli sono stati dirottati sull'aeroporto di Bologna: tra loro quelli in arrivo da Bruxelles, Barcellona, Pescara, Berlino, Vilnius e Bari. Altri invece sono stati mandati a Malpensa. Altri voli sono stati invece cancellati, come i Ryanair per Cagliari, Bruxelles, Vilnius e Bari.