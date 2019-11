A Milano in arrivo 20mila alberi

(ANSA) - MILANO, 15 NOV - A Milano da novembre a marzo arriveranno oltre 20 mila nuovi alberi e la prossima settimana solo in cinque giorni ne verranno piantati in città oltre 1000.

Il piano piantumazioni, che ha l'obiettivo di piantare a Milano e Città Metropolitana 3 milioni di nuovi alberi entro il 2030, è stato presentato a Palazzo Marino, sede del Comune, dall'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran e dall'architetto e presidente della Triennale di Milano, Stefano Boeri, che coordina anche il progetto di forestazione urbana Forestami, promosso insieme al Politecnico. A Milano 20.433 alberi arriveranno su strade, filari, parchi, piazze e per la prima volta anche nelle case popolari. Un netto cambio di passo rispetto agli anni scorsi, infatti nel 2018 sono stati piantati 6062 alberi, nel 2017 14891 alberi e nel 2016 erano stati 9200 per un +122% di interventi in tre anni.