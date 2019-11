34% studenti: manca preparazione pratica

(ANSA) - MILANO, 15 NOV - Per quasi 8 studenti su 10 (76%) la formazione è una tappa fondamentale della propria vita, a patto che la scuola prepari efficacemente al mondo del lavoro, cosa che in realtà non avviene secondo il 42% dei giovani. I motivi sono la mancanza di una preparazione pratica (34%) che possa in futuro introdurli più facilmente al mondo del lavoro e il poco utilizzo di strumenti multimediali (29%). Cos'altro chiedono i giovani alla scuola, in particolare ai docenti? Maggiori opportunità di confronto (63%) e minor carico di compiti assegnati (45%). E' quanto emerge da uno studio promosso dal Sanpellegrino Campus, in occasione della Giornata Internazionale dello Studente che si celebra il 17 novembre, condotto con metodologia WOA (Web Opinion Analisys) su circa 1.500 studenti tra i 14 e i 18 anni attraverso un monitoraggio online sui principali social network, forum e community per capire cosa pensano e cosa si aspettano dal loro percorso scolastico.