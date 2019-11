Sequestrati rettili e ragni pericolosi

(ANSA) - MILANO, 14 NOV - E' di 21 rettili, boa e pitoni, cinque anfibi, un pappagallo e cinque ragni pericolosi sequestrati il bilancio di un'operazione dei carabinieri forestali di Trescore Cremasco (Cremona) che hanno ispezionato un negozio di vendita di animali di Crema. Nell'esercizio commerciale sono state rilevate carenze nei documenti di provenienza degli animali. In particolare violazioni della normativa Cites (Convenzione di Washington che regola il commercio internazionale di flora e fauna in pericolo di estinzione). L'attività, condotta con il Nucleo carabinieri Cites di Milano rientra in una più ampia campagna regionale finalizzata al rispetto della normativa.

Per quanto riguarda gli aracnidi (ragni, scorpioni e tarantole) è stata contestata la violazione della Legge 213 del 2013 relativa ad animali "potenzialmente pericolosi per l'incolumità e la salute pubblica". I veterinari del'A.T.S Valpadana di Crema hanno rilevato anche irregolarità amministrative e sanitarie.