Milano, tenta violentare ragazza su tram

(ANSA) - MILANO, 14 NOV - Si è abbassato i pantaloni e ha provato a violentare una studentessa di 21 anni su un tram, a Milano, che in quel momento era vuoto nonostante fosse pieno giorno. Fortunatamente la ragazza è riuscita a divincolarsi e ad avvisare, urlando, il conducente, che ha fermato il mezzo mettendo così in fuga l'aggressore.

L'episodio, di cui si è avuta notizia solo oggi, è avvenuto lo scorso 24 ottobre, intorno alle 14.45, in zona Bicocca.

Secondo la denuncia della giovane, l'aggressore era di origine centrafricana. Sul caso indaga il pool 'fasce deboli' della Procura di Milano, coordinato dal procuratore aggiunto Letizia Mannella.