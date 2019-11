'Lavavano' denaro truffe con Bitcoin

(ANSA) - MILANO, 14 NOV - Tre persone, alle quali sono stati sequestrati contanti e beni per trecentomila euro sono indagate per truffa, riciclaggio tramite Bitcoin e attività di investimento finanziario senza esserne abilitati in un'operazione condotta dagli agenti della Polizia locale di Milano. L'indagine è stata condotta dagli agenti della sezione di Polizia giudiziaria dei 'Ghisa', coordinati da Eugenio Fusco, procuratore aggiunto di Milano e Carlo Scalas, pm titolare delle indagini.