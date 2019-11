L'alta gioielleria apre l'Armani day a Milano

(ANSA) - MILANO, 14 NOV - Nella moda ha inventato un colore che non c'era, il greige, e nella gioielleria, dove debutta oggi, ha brevettato una lega che ancora mancava, quella dell'oro Armani, di cui sono fatti i preziosi presentati questa mattina a Milano, nel primo degli appuntamenti dell'Armani day che culmina stasera all'Armani/Teatro, dove sfila per la prima volta la collezione Pre-Fall 20/21. Poco prima della sfilata, al Silos, dall'altro lato della strada, l'apertura di Accenti di stile, la prima mostra dedicata al mondo degli accessori, con oltre 300 scarpe e borse disegnate negli anni da Giorgio Armani. Subito dopo la passerella, sempre nel teatro disegnato da Tadao Ando, una cena a cura dell'Emporio Armani Ristorante e, infine, l'esibizione di Giorgia aĺl'Armani privé. Ad aprire la full immersion nel mondo Armani il lancio della collezione di alta gioielleria, esposta in una suite dell'Armani hotel di via Manzoni: in diverse teche trovano posto le tre linee, con costi dai 900 ai 350 mila euro. (ANSA).