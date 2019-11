Bastoni: 'Conte sa esaltare i giovani'

(ANSA) - MILANO, 14 NOV - ''Conte? Sa esaltare i giovani al meglio. È un grande allenatore, mi sta aiutando tanto e nonostante le buone prestazioni cerca sempre di spronarmi a far meglio e mi dice di non accontentarmi mai''. Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter classe 99, racconta le sue emozioni dopo le chance che Antonio Conte gli sta concedendo con la maglia dell'Inter, complici anche le prestazioni non ottimali di Godin.

''Sto vivendo un sogno - ammette il giovane difensore a Sky Sport - e me lo sto godendo giorno per giorno''.