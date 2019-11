Scala, la Prima è 'diffusa'

(ANSA) - MILANO, 13 NOV - C'è anche un concerto di Patti Smith, il primo dicembre al padiglione Visconti, tra le oltre 50 iniziative della Prima diffusa, che da nove anni accompagna i milanesi alla scoperta dell'opera che inaugurerà la stagione Scaligera. Dal 30 novembre al 12 dicembre, grazie al Comune di Milano e Edison, la 'Tosca' di Giacomo Puccini, che alla Scala sarà diretta da Riccardo Chailly per la regia di Davide Livermore, invaderà oltre 40 luoghi milanesi, in tutti e 9 i municipi. Al centro del programma, come sempre, le proiezioni in diretta dell'opera, in collaborazione con la Scala e la Rai, in 38 luoghi diversi, da San Vittore alla casa dell'accoglienza Enzo Jannacci, dalla stazione ferroviaria del passante di Porta Vittoria al terminal 1 di Malpensa, dal Conservatorio di Milano fino al nuovo cinema Armenia.