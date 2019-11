Masiello,in Champions cerchiamo miracolo

(ANSA) - BERGAMO, 13 NOV - "Aspettiamo da tempo una sfida come il prossimo incontro in Champions League con la Dinamo Zagabria (26 novembre, ndr): il pari col Manchester City ci ha dato la determinazione per tentare un altro miracolo sportivo".

Andrea Masiello, a due giornate dal termine del girone C (ultimo match l'11 dicembre in casa dello Shakhtar) crede fermamente nelle possibilità dell'Atalanta di qualificarsi agli ottavi della regina delle coppe. "Il risultato di prestigio con la squadra di Guardiola è stato importantissimo a livello mentale - prosegue il difensore, una convocazione saltata con l'Udinese e cinque panchine per la contusione al ginocchio rimediata all'andata a Manchester -. Oltretutto è un'esperienza che ci serve anche in proiezione campionato, dove dobbiamo rimetterci in carreggiata dopo aver perso posizioni".