Editoria, Lorusso: 'Clima cambiato'

(ANSA) - MILANO, 13 NOV - "È dal 2009 che gli editori utilizzano ininterrottamente i prepensionamenti, e questo significa una sola cosa: che è una misura che fine a se stessa non funziona". Lo ha detto oggi, a Milano, il segretario della Fnsi Raffaele Lorusso, parlando al dibattito pubblico sul futuro dell'editoria organizzato dall'Associazione Lombarda dei Giornalisti.

"Diamo atto al governo che il clima è cambiato - ha aggiunto - ma serve valutare bene gli strumenti da usare per intervenire sull'informazione: non basta ripartire da dove ci eravamo lasciati, serve un tavolo in cui il governo si confronti con tutti gli attori del sistema".

"La crisi delle testate giornalistiche non ha solo risvolti economici - ha sottolineato Paolo Perucchini, presidente dell'Alg -, mette infatti a repentaglio un bene imprescindibile e tutelato dalla Costituzione, quello del pluralismo dell'informazione e della sua qualità".

Dall'assemblea è emersa forte anche la necessità di una mobilitazione senza precedenti.