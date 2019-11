L'app incontri entra al supermercato

(ANSA) - MILANO, 12 NOV - Luogo comune o leggenda metropolitana che sia, l'Esselunga di viale Papiniano a Milano è conosciuta come il supermercato dei single, tanto che qualche anno fa era stato anche organizzato un raduno a tema su Facebook. Oggi il mito dell'incontro tra uno scaffale e un altro rivive con Winker, app di live dating, che propone un appuntamento fisso per chi è in cerca di nuove conoscenze, ogni giovedì dalle 19 alle 20, ovviamente in viale Papiniano.

Una volta entrati nel supermercato l'App tramite geolocalizzazione si connette automaticamente all'Esselunga, e all'interno della bacheca si potranno visualizzare in tempo reale tutti gli altri utenti presenti in quello stesso momento ed entrarci in contatto. "Da uno scaffale all'altro, da un corridoio all'altro - dice Andrea Pravato, CEO & Founder di Winker - possiamo avere l'opportunità di conoscerci senza pensieri, scambiarci consigli per gli acquisti in tempo reale e perché no, incontrarci subito per scegliere quale vino bere insieme stasera!".