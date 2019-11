Salvini: Milan?Torneranno tempi migliori

(ANSA) - FIRENZE, 11 NOV - "Mi accontento di vincere le partite che riguardano gli italiani, come Milan sono rassegnato a perdere per un po' di tempo: la fede non si cambia, prima o poi torneranno tempi migliori". Lo ha detto Matteo Salvini, segretario della Lega, commentando a Lady Radio la sconfitta subita ieri sera della squadra rossonera a Torino contro la Juventus.