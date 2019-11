A L'Artigiano in Fiera tre saloni a tema

(ANSA) - MILANO, 11 NOV - Qualità, autenticità, novità da tutta Italia e da tutto il mondo: l'Artigiano in Fiera, la rassegna delle arti e mestieri del mondo, ritorna a Milano per la sua 24ma edizione. Per 9 giorni al polo fieristico di Fieramilano Rho-Pero circa 3000 artigiani provenienti da circa 100 Paesi diventano protagonisti con prodotti tipici e creazioni originali, tutte accomunate dalla manifattura d'eccellenza. La manifestazione, a ingresso gratuito con pass, sarà aperta al pubblico dal 30 novembre all'8 dicembre, dalle 10 alle 22.30.

I visitatori potranno apprezzare tutte le novità dei tre grandi saloni tematici dedicati alla casa, alla moda, al design e alla creatività che Artigiano in Fiera presenterà anche quest'anno: 'La Tua Casa' dedicato all'home living smart e su misura, 'L'Atelier della Moda e del Design' con proposte uniche e innovative per l'abbigliamento e l'home decor, il 'Salone della Creatività' dedicato ad aspiranti artisti e craftworkers.