Tennis: Sinner, mai giocato così bene

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - "De Minaur è un giocatore straordinario, veloce, è dura fargli il punto. Ma io ho pensato soltanto al mio gioco, a fare meno errori possibile. La mia settimana è stata perfetta, e probabilmente sì, non ho mai giocato così bene. Sapevo che era importante partire forte e, dopo qualche problema in avvio, ho provato a utilizzare al meglio il servizio e i colpi di inizio gioco". Questo il commento a caldo di Jannik Sinner dopo il successo su Alex De Minaur nelle Nex Gen Finals a Milano ieri sera. "Non ho mai avuto questa attenzione e questo seguito, in tribuna e dai giornalisti. A me piace, mi diverto. Non so se gente come Federer o Nadal si divertano ancora, dopo tanti anni nel Tour, ma io sono all'inizio e mi trovo a mio agio", aggiunge l'altoatesino. La vittoria su De Minaur significa che il livello è già da Top 20? "Beh, è presto per dirlo. Perché in realtà serve continuità, servirebbe una stagione intera a questo livello, cosa che io non ho ancora fatto", conclude.