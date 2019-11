Protesta di un sindaco, ridà 1000 euro a Stato in centesimi

Protesta del sindaco di Malegno (Brescia), piccolo Comune dell'Alta Vallecamonica, che deve restituire allo Stato il cinque per mille che gli abitanti, duemila in totale, hanno devoluto al municipio nel 2014. Una cifra poco superiore ai mille euro. Il primo cittadino Paolo Erba ha preparato 168 chili di monetine da un centesimo, raccolti in sei sacchi.

L'Amministrazione comunale di Malegno non aveva rendicontato in tempo la somma del cinque per mille, ma con venti giorni di ritardo e per questo il ministero ha chiesto di restituire la somma. "Ora il ministero venga a ritirare i soldi" dice Erba.

"Vivo la sensazione di essere considerato come la Banda Bassotti che cerca di rapinare Paperon de Paperoni dei suoi sacchi pieni di monete" aggiunge il sindaco spiegando la sua protesta.