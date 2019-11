Guardia giurata accoltella un collega

(ANSA) - MILANO, 10 NOV - Una guardia giurata di 30 anni ha accoltellato alla schiena un collega di 24 anni vicino al Duomo di Milano, alle spalle della cattedrale, al numero civico 18. L'accoltellamento è avvenuto verso le 18,50 e il 24enne italiano è stato portato in codice rosso al Fatebenefratelli. Erano entrambi in servizio al Duomo e al momento della lite, avvenuta attorno alle 18.50, si trovavano in un locale, alle spalle della cattedrale, usato come spogliatoio per il cambio turno. Il movente non è stato ancora chiarito. Secondo la ricostruzione della polizia, i due hanno iniziato a discutere animatamente e in breve la situazione è degenerata: il 30enne ha impugnato un coltello che portava con sé e ha sferrato il fendente alla schiena del più giovane.

L'azione è durata pochi secondi. Le urla del ferito hanno attirato l'attenzione di un terzo collega che si è precipitato sul posto e lo ha trovato a terra insanguinato. E' stato lui a chiamare la polizia, arrivata in pochi minuti. L'aggressore non si è mosso, forse dopo il raptus si è reso conto della gravità e ha pensato che scappare avrebbe peggiorato la sua situazione. Quando ha visto gli agenti, non ha opposto resistenza e li ha seguiti in Questura per essere interrogato. Il coltello è stato recuperato nello spogliatoio. Intanto, il ferito è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Fatebenefratelli per un'operazione. E' grave ma non in pericolo di vita.