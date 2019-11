Atalanta: Marino,cercata sempre vittoria

(ANSA) - GENOVA, 10 NOV - "La vittoria di Ferrara ha dato grande morale alla Sampdoria che ha giocato una partita attenta e molto intelligente. Noi siamo scesi in campo con l'idea di portare a casa i tre punti. E il possesso palla nettamente a nostro favore anche dopo essere rimasti in dieci lo dimostra". Ad analizzare la gara per l'Atalanta, il dg Marino, arrivato in sala stampa al posto di Gasperini, infuriato per la mancata espulsione di Ferrari per il fallo su Barrow. "Loro hanno fatto una partita cercando di fermare l'Atalanta, noi per vincere e ci abbiamo provato in tutti i modi. E' stata una gara di grande sacrificio - ha sottolineato Marino - giocata con grande spirito e devo dire che sono stati bravi tutti. Non era facile dopo 21 giorni molto intensi compresa la gara con il Manchester. Un applauso a tutti".