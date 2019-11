A Eicma assalto finale del pubblico

(ANSA) - MILANO, 10 NOV - Si chiude con un'altra invasione di un grande pubblico di appassionati la 77/a edizione di Eicma, la rassegna internazionale del ciclo e motociclo nei padiglioni della Fiera di Milano a Rho. A incantare i visitatori più attenti non sono solo le numerose novità messe in mostra dall'industria delle due ruote e le coinvolgenti proposte delle aree esterne, ma anche i contenuti speciali offerti dal "moto rivoluzionario", tema di questa edizione 2019. Tra novità e conferme sono tre le aree dove gli appassionati possono entrare in contatto con il presente e il futuro del settore: quella dedicata alle e-bike con la pista di test ride, il Temporary Bikers Shop e l'area Start Up e Innovation. In quest'ultimo spazio si concentrano le nascenti iniziative imprenditoriali che in Eicma trovano una vetrina unica dove presentare al grande pubblico e agli operatori idee, soluzioni e prototipi. Sono nove quest'anno le start up internazionali che occupano questo spazio dedicato alla scommessa sui giovani.