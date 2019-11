Suicidio in metropolitana a Milano

(ANSA) - MILANO, 9 NOV - Un uomo si è ucciso stamani gettandosi sotto un treno della metropolitana a Milano. A riferirlo è la Polizia di Stato.

L'episodio è avvenuto dopo le 7 alla fermata Corvetto della linea 3 della metropolitana. Per l'uomo, un 52enne, non c'è stato niente da fare. La linea è stata sospesa fra le stazioni di San Donato Milanese e Porta Romana, in entrambe le direzioni, e l'Atm, l'Azienda Trasporti, ha fatto sapere di aver istituito nel tratto in questione un servizio di bus sostitutivi. Dopo circa due ore i treni hanno ripreso la normale circolazione.