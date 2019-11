Sarri, il Milan sta ricostruendo

(ANSA) - TORINO, 9 NOV - "Il Milan sta ricostruendo, nel calcio quando finisce un ciclo è difficile ripartire. Ma è una ottima squadra con buoni giocatori e giovani con un futuro". E' l'opinione di Maurizio Sarri, alla vigilia della sfida casalinga con i rossoneri: "Il Milan è una buona squadra che non ha fatto un buon inizio di stagione - ha proseguito il tecnico bianconero -, ma nella singola partita resta una buona squadra. Dobbiamo giocare con un'intensità difensiva diversa e per averla bisogna stare in campo in maniera leggermente diversa rispetto all'ultima partita".