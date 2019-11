S.Siro: Sala "Sesto non è spauracchio"

(ANSA) - MILANO, 9 NOV - "Non è che per lo spauracchio di Sesto San Giovanni possiamo concedere condizioni al di là di quelle che concederemmo a qualunque operatore". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sulla trattativa per il nuovo stadio con Inter e Milan. "Sono abbastanza ottimista sul prosieguo ma vedremo nei prossimi giorni - ha detto a margine de Linkiesta Festival -. Il nostro atteggiamento è tutto meno che provocatorio. Trattiamo le squadre come qualunque imprenditore o privato che vuole fare una iniziativa immobiliare su Milano".