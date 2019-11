Marracash raddoppia, nuova data a Milano

(ANSA) - MILANO, 09 NOV - Oltre 9 mila biglietti venduti in 12 ore per la prima data dell''In persona tour' che, il 3 aprile prossimo, vedrà il rapper Marracash protagonista nel palazzetto della sua città, a Milano, e per questo, come viene comunicato in una nota, "l'appuntamento raddoppia: nuova data il 4 aprile" sempre al Mediolanum Forum di Milano. I biglietti per il nuovo concerto, viene spiegato, "saranno in prevendita su Ticketone.it a partire dalle ore 11.00 di lunedì 11 novembre e saranno disponibili nei punti vendita abituali dalle ore 11.00 di lunedì 18 novembre". Il rapper ieri, con il nuovo album 'Persona' (Island/Universal Music), ha esordito "al primo posto delle classifiche dei dischi e dei vinili più venduti della settimana, nonché al primo posto della classifica Top Singoli con 'Supreme - l'ego' e 12 brani nelle prime 13 posizioni (dati diffusi da Fimi/GfK Italia)".