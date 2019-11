Inter: Barella,felice per gol e vittoria

(ANSA) - MILANO, 9 NOV - "Sono contento, sia per la vittoria che per il gol. Nel primo tempo siamo andati un po' in difficoltà poi, nella ripresa, siamo usciti. Siamo felici. Ora sono già concentrato sulla Nazionale, poi al rientro dopo la sosta dovremo affrontare con la stessa cattiveria delle partite difficili". Nicolò Barella, autore del gol partita contro il Verona, che ha permesso all'Inter di conquistare la vetta della classifica almeno per una notte, gioisce per questo inizio stagione personale e di squadra. La sua rete, su tiro a effetto dalla distanza, ha risolto una partita che si era messa in salita per l'Inter e la gioia è stata incontenibile, tanto che nei festeggiamenti si è tolto la maglia, prendendo l'ammonizione. "Un'altra rimonta? Molto spesso - racconta, a Sky Sport - commettiamo degli errori che purtroppo paghiamo caro, ma poi ci siamo rivelati una grande squadra. Sicuramente c'era anche un po' di stanchezza: c'è stato un ciclo di molte partite ravvicinate, ma abbiamo lavorato tanto per arrivare pronti".