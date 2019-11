A Milano anteprima per Festa del Torrone

(ANSA) - MILANO, 9 NOV - Domani il belvedere del 39mo piano di Palazzo Lombardia aprirà al pubblico dalle ore 10 alle 18 e sarà l'occasione anche per celebrare la 'Festa del Torrone' che si svolgerà a Cremona dal 16 al 24 novembre.

Regione Lombardia, infatti, presenterà, in anteprima, l'edizione 2019 dell'evento con assaggi del torrone artigianale cremonese e proiezioni di video che raccontano la manifestazione, quest'anno all'insegna del tema 'Genio e creatività'. Con un omaggio a Leonardo da Vinci, nel cinquecentenario della morte. A Cremona, per onorare il grande maestro verrà realizzata anche una maxi-scultura di torrone che riproduce l'Uomo Vitruviano realizzata dal maestro cioccolatiere Mirco Della Vecchia.