Turchia: Ciocca,attacco stampa libera Ue

(ANSA) - MILANO, 8 NOV - L'europarlamentare pavese, Angelo Ciocca (Lega), dopo che "la Fondazione per la ricerca politica, economica e sociale, la Seta, con sede ad Ankara, ha pubblicato il 'Rapporto 2018 sull'islamofobia europea'", contesta i finanziamenti ad essa erogati, "che attacca la libera stampa Ue", in una interrogazione alla Commissione europea. Ciocca è intervenuto "anche in relazione alla protesta del quotidiano 'Il Giornale' che denuncia una 'Fatwa' nei propri confronti". E chiede "quanti soldi siano stati stanziati per la realizzazione della pubblicazione e se si ritiene che il giudizio di un Paese in cui diritti umani e libertà fondamentali, come la libertà di stampa, vengono costantemente violati, possa essere considerato uno studio attendibile". "In Turchia - sottolinea - la libertà di stampa e di pensiero vengono quotidianamente puniti, come risulta dall'incarcerazione di circa 160 giornalisti e dalla chiusura di circa 130 media, tra cui riviste, quotidiani, tv, radio e siti".