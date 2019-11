Torna in scena il 'Poema della croce'

(ANSA) - MILANO, 8 NOV - Per i dieci anni dalla morte di Alda Merini, il 18 novembre 2019 nella Chiesa di San Marco a Milano, rivive il suo 'Poema della croce' in un nuovo allestimento, curato da Beppe Menegatti. Protagonisti dell'opera sacra saranno Carla Fracci e Giovanni Nuti, compositore e interprete, accompagnati da un'orchestra di 15 elementi e 5 cantori diretti dal maestro Daniele Ferretti, con la partecipazione di Sabrina Brazzo e Andrea Volpintesta e alcuni danzatori della loro compagnia Jas Art Ballet.

I proventi saranno devoluti per progetti di ricerca e assistenza di AIM - Istituto Besta e di Lega Italiana Sclerosi Multipla. Il Poema della croce fu rappresentato il 13 ottobre 2006 nel Duomo di Milano davanti a 4.000 spettatori, con Giovanni Nuti cantante e Alda Merini recitante. Carla Fracci, nel ruolo che fu della poetessa, affiancherà Giovanni Nuti e 5 cantori lirici in uno spettacolo che unisce poesia, musica e danza grazie alle coreografie appositamente create da Giorgio Azzone.