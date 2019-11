Fotografia:a Bettini il premio Glgs-Ussi

(ANSA) - MILANO, 8 NOV - 'La fatica e la delusione', uno scatto che per una volta non coglie nel mondo dello sport uno scatto di gioia, ma di tristezza e solitudine, ha vinto il Premio fotografico 'Momenti di Sport' 2019, organizzato dal Gruppo Lombardo Giornalisti Sportivi, Glgs-Ussi Lombardia.

Autore il decano dei fotografi di ciclismo Roberto Bettini, con l'immagine di Fernando Gaviria dopo una volata mancata, mesto e solitario in un cupo box dell'Autodromo el Villicum in Argentina, al Giro San Juan 2019. Secondo premio a Marco Canoniero, con 'Footvolley', lo spettacolare gesto atletico di due giocatori avversari di 'calcio-beach volley' in azione di attacco e difesa sottorete. Lo scatto immortala l'atleta Felipe Nascimento durante quello che viene chiamato 'shark attack'.

Terzo premio a 'Luci e ombre', di Mattia Ozbot, freelance.

Ripreso da remoto con la fotocamera fissata in alto durante la partita Cantù-Pistoia a Desio, un cestista va a segno liberandosi di due avversari.