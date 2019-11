Conte, no sfogo ma discorso costruttivo

(ANSA) - MILANO, 8 NOV - ''Voi lo vedete come sfogo, io no.

E' una maniera, con un fondo costruttivo, per cercare di capire dove si è commesso qualche errore. Senza additare nessuno, mettendomi per primo dentro la situazione'': lo dice il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, tornando sulle dichiarazioni dopo la sconfitta contro il Borussia Dortmund. ''Si può fare meglio perché siamo l'Inter. Quando siamo nel privato - spiega - i dirigenti sono i primi a riconoscere alcune situazioni che potevano essere gestite meglio. Non ci sono problemi con la dirigenza''.